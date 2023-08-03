Video Yaşam Otomobiliyle dereye uçmaktan demir korkuluklar sayesinde kurtuldu | Video
Otomobiliyle dereye uçmaktan demir korkuluklar sayesinde kurtuldu | Video

Otomobiliyle dereye uçmaktan demir korkuluklar sayesinde kurtuldu | Video

03.08.2023 | 15:42

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Otomobilin sulama kanalına uçmasını köprü korkulukları engelledi. Kaza sebebiyle şoka giren kamyonet sürücü kendi otomobilini kontrol ettikten sonra diğer aracın yanına gitti.

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Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda Demirciler Mahallesi Özler Düğün Salonu yakınında meydana geldi. Alanya'dan, Manavgat'a seyir halindeki Mehmet K'nın kullandığı 07 LAL 11 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Veli Y., idaresindeki 07 CBK 58 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet K, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan ve kamyonetin dikkatsiz bir şekilde yola çıkması sonucunda meydana gelen kazada, çarpmanın şiddetiyle yoldan savrulan otomobil, köprünün demir korkuluklarına çarparak yol kenarında bulunan sulama kanalına uçmaktan kurtulduğu görüldü.Kazanın etkisiyle ön bölümünde hasar oluşan kamyonet sürücüsü Veli Y. ise aracını park ettikten sonra önce hasarı kontrol etti ardından diğer sürücünün yanına gitti.

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