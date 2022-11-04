Otomobiliyle takla atan sürücü, çekim yapan basın mensuplarına müdahale etti | Video
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Kadıköy’de iddiaya göre süratli otomobil kullanan kadın sürücü aracıyla takla attı. Şahıs, olay yerinde bulunan basın mensuplarına "Çekmeyin" diyerek saldırıda bulundu.