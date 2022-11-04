Video Yaşam Otomobiliyle takla atan sürücü, çekim yapan basın mensuplarına müdahale etti | Video
Otomobiliyle takla atan sürücü, çekim yapan basın mensuplarına müdahale etti | Video

Otomobiliyle takla atan sürücü, çekim yapan basın mensuplarına müdahale etti | Video

04.11.2022 | 08:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kağıthane’de girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti | Video 02:19
Kağıthane'de girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti | Video 04.11.2022 | 08:43
Otomobiliyle takla atan sürücü, çekim yapan basın mensuplarına müdahale etti | Video 02:09
Otomobiliyle takla atan sürücü, çekim yapan basın mensuplarına müdahale etti | Video 04.11.2022 | 08:46
İzmir’de korkutan deprem herkesi sokağa döktü | Video 00:19
İzmir'de korkutan deprem herkesi sokağa döktü | Video 04.11.2022 | 08:46
Depremde yıkılan minare havadan görüntülendi | Video 06:04
Depremde yıkılan minare havadan görüntülendi | Video 04.11.2022 | 08:39
Öğretmenden hayat kurtaran hamle: Boğazına şeker kaçan öğrenciyi ’Heimlich manevrası’ ile kurtardı | Video 01:12
Öğretmenden hayat kurtaran hamle: Boğazına şeker kaçan öğrenciyi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı | Video 03.11.2022 | 16:30
Arnavutköy’de kapkaççının peşinden koşarken kolunu kırdı | Video 03:37
Arnavutköy'de kapkaççının peşinden koşarken kolunu kırdı | Video 03.11.2022 | 14:58
Esenyurt’ta dehşet anları! Önce kadını ağır yaraladı sonra kendi kafasına sıktı | Video 01:49
Esenyurt’ta dehşet anları! Önce kadını ağır yaraladı sonra kendi kafasına sıktı | Video 03.11.2022 | 15:27
Güngören’de kasa çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı | Video 02:41
Güngören'de kasa çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı | Video 03.11.2022 | 14:39
Şanlıurfa’da, 1 ton bozuk tavuk ele geçti | Video 01:24
Şanlıurfa'da, 1 ton bozuk tavuk ele geçti | Video 03.11.2022 | 14:32
Denize atlayan genç kızın hayatını polis kurtardı | Video 00:26
Denize atlayan genç kızın hayatını polis kurtardı | Video 03.11.2022 | 14:12
Kayseri’de 11 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 01:00
Kayseri’de 11 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 03.11.2022 | 13:40
Mersin’de otomobilleriyle drift atan 2 sürücüye para cezası | Video 00:13
Mersin'de otomobilleriyle drift atan 2 sürücüye para cezası | Video 03.11.2022 | 13:39
Siirt’teki ’tefeci’ operasyonunda 3 tutuklama | Video 00:17
Siirt'teki 'tefeci' operasyonunda 3 tutuklama | Video 03.11.2022 | 13:38
Alanya’da yolda bulunan parayı polis sahibine ulaştırdı | Video 00:26
Alanya’da yolda bulunan parayı polis sahibine ulaştırdı | Video 03.11.2022 | 13:42
Şişli’deki cinayet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:51
Şişli’deki cinayet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.11.2022 | 12:51
Çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getiren hırsız, bir de not bıraktı | Video 03:01
Çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getiren hırsız, bir de not bıraktı | Video 03.11.2022 | 12:10
Müge Anlı’da duygulandıran kavuşma... Büyük hasret sona erdi! Kardeşleri, Gülcan Şafak’ı 20 yıl sonra görünce... | Video 05:01
Müge Anlı'da duygulandıran kavuşma... Büyük hasret sona erdi! Kardeşleri, Gülcan Şafak'ı 20 yıl sonra görünce... | Video 03.11.2022 | 12:03
Önce silahla vurdular sonra sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada | Video 02:12
Önce silahla vurdular sonra sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada | Video 03.11.2022 | 12:10
Kız öğrenci yurdu çalışanına satırlı saldırı girişimi | Video 01:15
Kız öğrenci yurdu çalışanına satırlı saldırı girişimi | Video 03.11.2022 | 12:10
Arnavutköy’de genç kızın telefonunun gasp edildiği anlar kamerada | Video 02:32
Arnavutköy’de genç kızın telefonunun gasp edildiği anlar kamerada | Video 03.11.2022 | 12:10

Kadıköy’de iddiaya göre süratli otomobil kullanan kadın sürücü aracıyla takla attı. Şahıs, olay yerinde bulunan basın mensuplarına "Çekmeyin" diyerek saldırıda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay gece saat 03.00 sularında Kadıköy Caddebostan Çetin Emeç bulvarında meydana geldi. İddiaya göre 34 Z 3535 plakalı otomobil sürücüsü olan kadın, yola süratli girip direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak yolun kenarında bulunan yeşil alana otomobiliyle savruldu. Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından kadın sürücü araçtan yara almadan kurtuldu. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan kısa süreli dumanlar yükselirken itfaiye ekipleri olaya müdahale ederek çıkan dumanları kontrol altına aldı. Olay yerinden görüntü almaya çalışan basın mensuplarına sürücü, "Çekmeyin" diyerek müdahale etti. Kazanın ardından polis ekipleri Çetin Emeç Bulvarını kontrollü şekilde trafiği tek şeritten verdi. Çekicinin otomobili bulunduğu yerden çekilmesinden sonra trafik tekrardan trafiğe açıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA