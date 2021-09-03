Video Yaşam Otomobille çarpışan araç evin duvarına çarparak durabildi | Video

Otomobille çarpışan araç evin duvarına çarparak durabildi | Video

Otomobille çarpışan araç evin duvarına çarparak durabildi | Video
03.09.2021 | 10:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobille çarpışan araç evin duvarına çarparak durabildi | Video 01:52
Otomobille çarpışan araç evin duvarına çarparak durabildi | Video 03.09.2021 | 10:28
Tozu dumana kattı! Bursa’da hortum anı kamerada | Video 01:06
Tozu dumana kattı! Bursa'da hortum anı kamerada | Video 03.09.2021 | 10:28
Arıza yapan tekne karaya oturmak üzereyken balıkçılar tarafından kurtarıldı | Video 01:26
Arıza yapan tekne karaya oturmak üzereyken balıkçılar tarafından kurtarıldı | Video 03.09.2021 | 10:28
Samsun’da otobüs tıra çarptı, faciadan dönüldü | Video 01:00
Samsun’da otobüs tıra çarptı, faciadan dönüldü | Video 03.09.2021 | 10:28
İstanbul Fatih’te polis yelekli soygunun yeni görüntüleri ortaya çıktı 05:17
İstanbul Fatih'te polis yelekli soygunun yeni görüntüleri ortaya çıktı 03.09.2021 | 08:53
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! Tamamı ByLock kullanıcısı | Video 00:51
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! Tamamı ByLock kullanıcısı | Video 03.09.2021 | 09:56
Bisikletli kapkaççı tutuklandı | Video 00:16
Bisikletli kapkaççı tutuklandı | Video 03.09.2021 | 09:57
Son dakika: İstanbul’da yağmur etkili oluyor 03:42
Son dakika: İstanbul'da yağmur etkili oluyor 03.09.2021 | 08:53
Denizli’de trafo merkezinde yangın... 2 ilçede elektrik kesintisi yaşandı 01:54
Denizli'de trafo merkezinde yangın... 2 ilçede elektrik kesintisi yaşandı 03.09.2021 | 08:53
Genç kız Beni kaçırdılar dedi, 10 metreden kendini boşluğa bıraktı | Video 06:48
Genç kız "Beni kaçırdılar" dedi, 10 metreden kendini boşluğa bıraktı | Video 03.09.2021 | 09:29
Esenyurt’ta düğün sonu iki aile arasındaki silahlı kavga kamerada | Video 01:48
Esenyurt'ta düğün sonu iki aile arasındaki silahlı kavga kamerada | Video 03.09.2021 | 09:31
Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu | Video 00:43
Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu | Video 03.09.2021 | 09:23
Bekçilerin üzerine sürerek uygulamadan kaçan sürücü kaza yapıp yakalandı | Video 01:44
Bekçilerin üzerine sürerek uygulamadan kaçan sürücü kaza yapıp yakalandı | Video 03.09.2021 | 08:47
İstanbul’da gece saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 01:33
İstanbul'da gece saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 03.09.2021 | 08:47
ABD’de Ida Kasırgası dehşeti yaşanıyor; yollar kapandı, yardım çağrıları geldi! Can kaybı giderek artıyor | Video 01:37
ABD'de Ida Kasırgası dehşeti yaşanıyor; yollar kapandı, yardım çağrıları geldi! Can kaybı giderek artıyor | Video 03.09.2021 | 01:47
Yangın helikopterine böyle sevindi “Aslanım benim, Allah’ına kurban senin” | Video 01:01
Yangın helikopterine böyle sevindi “Aslanım benim, Allah’ına kurban senin” | Video 03.09.2021 | 01:33
Müteahhitlerin alacak verecek kavgasında kan aktı: 4 yaralı | Video 02:57
Müteahhitlerin alacak verecek kavgasında kan aktı: 4 yaralı | Video 02.09.2021 | 22:32
Akdeniz fokunun ahtapot avı kamerada | Video 01:30
Akdeniz fokunun ahtapot avı kamerada | Video 02.09.2021 | 22:21
ABD’de özel jet binanın üzerine düştü | Video 00:29
ABD’de özel jet binanın üzerine düştü | Video 02.09.2021 | 19:27
Usta oyuncu Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı! Ferhan Şensoy’un cenazesi Teşvikiye Camii’nden defnedildi... | Video 05:25
Usta oyuncu Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı! Ferhan Şensoy'un cenazesi Teşvikiye Camii'nden defnedildi... | Video 02.09.2021 | 17:43

Arnavutköy’de yol ayrımında çarpışan iki otomobilden biri, yol kenarındaki evin duvarına çarparak durdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol ayrımında birbirini fark etmeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle duramayan araçlardan biri sokağın başında bulunan evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların kazadan sonra ise koşarak araçlarda bulunanlara yardımcı olduğu da görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA