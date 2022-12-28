Video Yaşam Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden uçtu | Video
Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden uçtu | Video

Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden uçtu | Video

28.12.2022 | 08:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de tefecilere operasyon: 11 gözaltı kararı | Video 03:45
Mersin'de tefecilere operasyon: 11 gözaltı kararı | Video 28.12.2022 | 08:55
Basın Ekspres yolunda trafikte akıl almaz magandalık | Video 01:59
Basın Ekspres yolunda trafikte akıl almaz magandalık | Video 28.12.2022 | 08:56
Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı | Video 02:28
Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı | Video 28.12.2022 | 08:47
Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden uçtu | Video 02:00
Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden uçtu | Video 28.12.2022 | 08:55
Meksika’da şehir merkezinde bulunan 9 metrelik Noel ağacı yandı | Video 01:20
Meksika’da şehir merkezinde bulunan 9 metrelik Noel ağacı yandı | Video 27.12.2022 | 22:49
Bitlis’te hilal mest etti | Video 01:13
Bitlis’te hilal mest etti | Video 27.12.2022 | 20:50
Erzurum’da terör örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı | Video 00:43
Erzurum’da terör örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı | Video 27.12.2022 | 16:46
FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın SNX tanıtım toplantısı yapıldı | Video 06:09
FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX) tanıtım toplantısı yapıldı | Video 27.12.2022 | 15:57
Hayalet ekran hırsızları yakalandı | Video 03:36
Hayalet ekran hırsızları yakalandı | Video 27.12.2022 | 15:05
Arkadaşının şakası az kalsın hayatına mal olacaktı | Video 02:25
Arkadaşının şakası az kalsın hayatına mal olacaktı | Video 27.12.2022 | 15:17
Son Dakika: Esenyurt’ta 20 katlı binada yangın! İtfaiyenin müdahalesi sürüyor | Video 01:10
Son Dakika: Esenyurt'ta 20 katlı binada yangın! İtfaiyenin müdahalesi sürüyor | Video 27.12.2022 | 14:29
Kan donduran eziyet! Kucağına aldığı yavru köpeği ısırıp böyle yumrukladı! | Video 05:27
Kan donduran eziyet! Kucağına aldığı yavru köpeği ısırıp böyle yumrukladı! | Video 27.12.2022 | 14:22
Maltepe’de 150 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheli kamerada | Video 03:28
Maltepe’de 150 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheli kamerada | Video 27.12.2022 | 12:36
Karla kaplı Abant’ta kış güzelliği | Video 06:49
Karla kaplı Abant'ta kış güzelliği | Video 27.12.2022 | 12:36
Kalbinde 4 santim delik olan hasta kapalı kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu | Video 04:57
Kalbinde 4 santim delik olan hasta kapalı kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu | Video 27.12.2022 | 12:36
Beylikdüzü’nde aynı iş yerine 4 yılda 6’ncı soygun! Lastik dükkanında hırsızlık anı kamerada | Video 06:04
Beylikdüzü’nde aynı iş yerine 4 yılda 6’ncı soygun! Lastik dükkanında hırsızlık anı kamerada | Video 27.12.2022 | 13:12
Başkent’te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 01:17
Başkent’te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 27.12.2022 | 13:40
Sancaktepe’de trafik magandası kamerada 00:34
Sancaktepe'de trafik magandası kamerada 27.12.2022 | 12:46
Kaçırıldığı söylenen Arife Gökçe öldürüldü mü? Müge Anlı’da Rahmi Bey bile dayanamadı Allah cezanı versin senin! 05:46
Kaçırıldığı söylenen Arife Gökçe öldürüldü mü? Müge Anlı'da Rahmi Bey bile dayanamadı "Allah cezanı versin senin!" 27.12.2022 | 13:28
Kazada damadın ayakları kırıldı, nikahları hastanede kıyıldı | Video 02:55
Kazada damadın ayakları kırıldı, nikahları hastanede kıyıldı | Video 27.12.2022 | 12:33

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde otomobille çarpışan beton mikseri, demir bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D130 Kara Yolu, İzmit istikameti, Karadenizliler Mahallesi, Kullar Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan 41 AJC 593 plakalı beton mikseri sürücüsü İ.K. ile 41 AAZ 957 Honda marka otomobil sürücüsü E.Y. çarpıştı. Kazanın şiddetiyle beton mikserinin sürücüsü İ.K. direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından aracıyla beraber 10 metre yükseklikteki köprüden demir bariyerleri aşarak otomobil tamir bakım servisinin bahçesine düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan beton mikser sürücüsü İ.K. ve yanında bulunan oğlu K.K.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayrıca ambulansa alınan otomobil sürücüsü E.Y. de hastaneye kaldırıldı.
Beton mikserinin köprüden düşmenin şiddetiyle otomobil tamir bakım servisinin binasının duvarına ve camlarına da zarar verdiği görüldü. Ayrıca kazaya karışan otomobil de kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA