Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden uçtu | Video

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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde otomobille çarpışan beton mikseri, demir bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Beton mikserinin köprüden düşmenin şiddetiyle otomobil tamir bakım servisinin binasının duvarına ve camlarına da zarar verdiği görüldü. Ayrıca kazaya karışan otomobil de kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.