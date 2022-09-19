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OTOMATİK OYNAT
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 19.09.2022 | 11:10
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Modifiye araç tutkunları Bursa'da bir araya geldi | Video 19.09.2022 | 10:05
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Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü böyle kaçtı | Video 19.09.2022 | 10:22
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Motosiklet hırsızları önce kameraya ardından polise yakalandı | Video 19.09.2022 | 10:00
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Adana'da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi | Video 19.09.2022 | 10:00
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Gaziantep'te deaş operasyonunda 2 tutuklama | Video 19.09.2022 | 09:33
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Motosikletle uyuşturucu satıyordu, suçüstü yakalandı | Video 19.09.2022 | 09:20
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Yolcu dolu halk otobüsüne silahlı saldırı kamerada | Video 19.09.2022 | 09:05
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Güngören'de tramvay yolunda kaza; seferler aksadı | Video 19.09.2022 | 08:48
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Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı | Video 19.09.2022 | 08:45
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Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı | Video 19.09.2022 | 08:24
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü ağır yaralandı | Video 19.09.2022 | 08:24
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İkizlerinden biri kaybolan annenin "Oğlumu bulun" feryadı | Video 18.09.2022 | 16:43
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LGBT'ye karşı "Büyük aile yürüyüşü" Saraçhane'de başladı | Video 18.09.2022 | 16:15
Tekirdağ’da sollama esnasında motosikletle çarpışan otomobilin olay yerini terk ettiği anlar kameraya yansıdı. Başından yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.