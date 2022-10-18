Otomobille geldikleri iş yerlerinde hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video

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Gaziantep'te, gece saatlerinde otomobille geldikleri bazı iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheliler, adli makamlarca tutuklandı.
Şüpheli şahısların, gece saatlerinde otomobille geldikleri bazı iş yerlerinden hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerden tespit edilerek yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Şüpheli şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.