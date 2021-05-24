Video Yaşam Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli iki genç metrelerce havaya fırladı | Video

Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli iki genç metrelerce havaya fırladı | Video

Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli iki genç metrelerce havaya fırladı | Video
24.05.2021 | 14:08

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Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü anayoldan tali yola düşen araç, ters yönden ilerleyen motosikletli gençlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya yükselen gençlerden biri hayatını kaybederken kaza anı tüyleri ürpertti.

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Kaza, Pamukkale ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emre Can Görücü idaresindeki aracıyla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Görücü, anayol üzerinden kaldırımı aşarak yaklaşık 1 metrelik mesafeden tali yola düştü. Bu sırada tali yol üzerinden ters yönde ilerleyen Deniz Çezik, yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Görücü, olayı yara almadan atlatırken motosiklet üzerindeki Ahmet Çezik ve Deniz Çezik ağır yaralı olarak çevre hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI TÜYLERİ ÜRPERTTİ
Kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Aracı ile tali yola düşen Görücü, otomobilinin hakimiyetini sağlamak istediği sırada karşısında ki motosikletli gençlere çarpıyor. Çarpmanı etkisi ile motosiklet üzerinde bulunan Deniz Çezik ve Ahmet Çezik metrelerce havaya uçtu. Çevredeki diğer sürücüler ise yardıma koştu. Kaza da ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Çezik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Deniz Çezik'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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