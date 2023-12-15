Otomobille motosikletin çarpıştığı feci kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü | Video
Antalya’da otomobilin önünde seyreden motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazanın ardından otomobil sürücüsü karşı şeride geçerken olay yeri adeta savaş alanına döndü.
OLAY YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kazanın ardından ise olay yeri adeta savaş alanına döndü. Çok sayıda araçta meydana gelen maddi hasardan dolayı uzun süre trafik akışı sağlanamadı. Otomobil aküsü ise araçtan fırlayarak uzak bir noktaya düştü. Cenaze ise savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.
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