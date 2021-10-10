Otomobille patinaj çekip, dirf atan magandaya ceza

Sosyal medyada video paylaşan trafik magandasını polis affetmedi. Polis trafik magandasına 12 bin 96 TL para cezası kesti.

Afyonkarahisar'da ehliyetsiz bir şekilde otomobil ile patinaj çekip, dirft atan şahsa toplamda 12 bin 96 TL para cezası kesilirken, polis trafikte adeta dehşet saçan sürücüyü ise sosyal medyadan tespit etti.Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada bir şahsın patinaj çektiği ve ardından drift attığı videonun dolaştığı yönünde ihbar alan Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçerek kısa sürede videoya ulaşıp, araç plakasını tespit etti. Aracı bulan ekipler görgü tanıklarının da ifadelerinden yola çıkarak araç sürücüsünün A.F.K. 17 olduğunu belirledi. Ardından şahsı gözaltına alan ekipler trafikte adeta dehşet saçan ve ehliyetinin olmadığı ortaya çıkan şahsa drift atma suçundan 6 bin 700TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, sürücü belgesiz araç kullandırmaktan araç sahibini 2 bin 698 TL olmak üzere toplamda 12 bin 96 TL para cezası kesti.