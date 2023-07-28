Video Yaşam Otomobiller çarpıştı, yolda yürüyen gençler ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada | Video
Otomobiller çarpıştı, yolda yürüyen gençler ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada | Video

Otomobiller çarpıştı, yolda yürüyen gençler ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada | Video

28.07.2023 | 11:48

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kaza anında yürümekte olan 2 genç araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Kaza, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Titreyengöl Caddesi istikametinden gelip çevreyolu istikametine gitmekte olan otomobil ile Sorgun 8014 sokaktan Hüseyin Avni Akın Caddesine çıkan otomobil, kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yaralanan olmazken, cadde üzerinde yürümekte olan 2 genç, kaza yapan otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobillerin çarpışması ve gençlerin son anda altında kalmaktan kurtulması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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