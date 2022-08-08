Otoparka girip hayalet ekranları çaldılar! Polis ikisini de yakaladı | Video

İstanbul’da girdikleri bir otoparkta dört lüks aracın gösterge panellerini ve hayalet ekranlarını çalan iki kişi yakalandı.

İstanbul'da iki kişi; Eyüp Sultan İlçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir otoparka gece saatlerinde girerek park halinde bulunan dört lüks aracın gösterge panellerini ve hayalet ekranlarını çaldı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Hırsızların otoparka bir araçla girdikleri tespit edildi. Kaçan hırsızların kullandıkları araç plakasından tespit edildi. İki suç ortağı da Avcılar İlçesi Deniz Köşkler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. H.G. ve E.K. isimli yaşları 18'den küçük olan iki suç ortağının otoparktan çaldıkları gösterge panelleri ve hayalet ekranlar araçta bulundu ve muhafaza altına alınarak sahiplerine teslim edildi. "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.