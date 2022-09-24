Otoparktan girip kasayı çaldılar! Hırsızlık anı kamerada | Video

İstanbul Küçükçekmece’de otoparktan girdikleri iş yerindeki çelik kasayı sürükleyerek çalan 5 hırsız gözaltına alındı. Kasanın içinde 250 bin lira, 18 bin dolar, çek koçanları bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin hırsızlık yapıkları anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul Küçükçekmece, Yarımburgaz mahallesi, Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan yapı malzemeleri satan bir işyerine 11 Eylül tarihinde saat 03.00 sıralarında otoparktan giren hırsızlar içerde bulunan çelik kasa ile 2 bilgisayar ve 4 ayrı otomobile ait kontak anahtarlarını çaldı. İşyeri sahibi F.D'nin polise şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Mağdur F.D. çalınan çelik kasanın içinde 250 bin lira, 18 bin dolar, çek koçanlarının bulunduğunu söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada hırsızların işyeri güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde 5 kişi oldukları görülen şüphelilerin işyerinde buldukları kasayı açmak için bir süre uğraştıkları başaramayınca taşıyarak dışarı çıkardıkları görüldü. Polis güvenlik kamera görüntülerinden eşkallerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı Küçükçekmece ve Şişli'de daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Ali A.(23), İdris Ç.(23), Serhat S.(21), Rahmi A.(22), Recep A.(22) Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerin daha önceden de çok sayıda polis kayıtları olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.