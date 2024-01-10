Video Yaşam Otoparktan önce kontak anahtarları ardından araçları çaldılar: O anlar kamerada | Video
Otoparktan önce kontak anahtarları ardından araçları çaldılar: O anlar kamerada | Video

Otoparktan önce kontak anahtarları ardından araçları çaldılar: O anlar kamerada | Video

10.01.2024 | 14:55

İstanbul'da bir hafta içinde 2 otomobil ile 4 motosiklet çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 17 suç kaydı olduğu belirlenirken, suç ortaklarının da yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli ve suç ortaklarının otoparktan otomobil çaldığı anlar ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerinde 1 haftada gerçekleştirilen otomobil ve motosiklet hırsızlıkları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayların ardından güvenlik kameraları görüntüleri incelendi. Görüntülerde, bir otoparka gelen şüphelilerin, boş kulübeye girerek araçların anahtarlarını aldıkları ardından da çaldıkları görüldü. Yapılan detaylı araştırmada şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerden Ferhat M. (22) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelinin 17 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin 30 Aralık 2023 tarihinden itibaren yaklaşık bir hafta içinde, 2 otomobil ile 4 motosiklet hırsızlığının faillerinden biri olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otoparktan önce kontak anahtarları ardından araçları çaldılar: O anlar kamerada | Video 01:54
Otoparktan önce kontak anahtarları ardından araçları çaldılar: O anlar kamerada | Video 10.01.2024 | 14:55
Çakar takarak polis gibi gezdi, hayali kısa sürdü | Video 00:21
Çakar takarak polis gibi gezdi, hayali kısa sürdü | Video 10.01.2024 | 12:34
Tekirdağ’da göz gözü görmüyor: Birçok araç yolda kaldı | Video 01:51
Tekirdağ'da göz gözü görmüyor: Birçok araç yolda kaldı | Video 10.01.2024 | 14:54
Mardin Kızıltepe’de kuyumcu soygunu girişimi kamerada 00:48
Mardin Kızıltepe'de kuyumcu soygunu girişimi kamerada 10.01.2024 | 15:15
Kız arkadaşının kahve bardağına gülücük çizen baristayı böyle dövdü! | Video 00:31
Kız arkadaşının kahve bardağına gülücük çizen baristayı böyle dövdü! | Video 10.01.2024 | 14:21
Ağrı’da 8 milyonluk uyuşturucu ve kaçak ilaç operasyonu 00:57
Ağrı'da 8 milyonluk uyuşturucu ve kaçak ilaç operasyonu 10.01.2024 | 14:44
İstanbul’da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan sanığa 14 yıl 3 ay hapis cezası | Video 01:17
İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan sanığa 14 yıl 3 ay hapis cezası | Video 10.01.2024 | 14:22
İstanbul’da motosikletli polise çarpan araç kamerada! 00:03
İstanbul'da motosikletli polise çarpan araç kamerada! 10.01.2024 | 14:31
Ağrı’da 8 milyon değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi | Video 00:55
Ağrı’da 8 milyon değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi | Video 10.01.2024 | 14:14
FETÖ’cü akrabası tarafından yurt dışına kaçarken kimliği kullanılan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 01:24
FETÖ'cü akrabası tarafından yurt dışına kaçarken kimliği kullanılan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 10.01.2024 | 13:21
TEM Otoyolu’nda önünü kestiği aracın camını yumruklayan öfkeli sürücüye ceza yağdı | Video 01:37
TEM Otoyolu’nda önünü kestiği aracın camını yumruklayan öfkeli sürücüye ceza yağdı | Video 10.01.2024 | 13:19
Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü’nde mest eden kış manzarası | Video 04:06
Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası | Video 10.01.2024 | 13:16
Burdur’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı | Video 00:40
Burdur’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı | Video 10.01.2024 | 13:16
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek’e 1 yıla kadar hapis istemi | Video 00:26
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e 1 yıla kadar hapis istemi | Video 10.01.2024 | 12:49
İstanbul’da PKK operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:59
İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı | Video 10.01.2024 | 12:47
Diyarbakır’da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı | Video 00:45
Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı | Video 10.01.2024 | 12:43
Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 01:10
Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 10.01.2024 | 12:12
Bitlis’te Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı 00:38
Bitlis'te Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı 10.01.2024 | 11:45
Altunizade metrobüs durağında insan seli | Video 00:45
Altunizade metrobüs durağında insan seli | Video 10.01.2024 | 11:06
İstanbul’da trafikte öfkeli maganda dehşeti kamerada: Tek yumrukla aynayı kırdı | Video 00:32
İstanbul’da trafikte öfkeli maganda dehşeti kamerada: Tek yumrukla aynayı kırdı | Video 10.01.2024 | 11:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA