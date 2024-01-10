Otoparktan önce kontak anahtarları ardından araçları çaldılar: O anlar kamerada | Video
İstanbul'da bir hafta içinde 2 otomobil ile 4 motosiklet çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 17 suç kaydı olduğu belirlenirken, suç ortaklarının da yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli ve suç ortaklarının otoparktan otomobil çaldığı anlar ise, güvenlik kamerasına yansıdı.
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