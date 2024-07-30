Otoparktan yükselen alevler 7 aracı kül etti | Video
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çöp kovasının yanında yakılan ateş, otoparka sıçradı. Çıkan yangında alev topuna dönen 5'i kullanılır haldeki 7 araç küle döndü.
Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, vatandaşlar da alevlerin başka araçlara ulaşmaması için yangın tüpleriyle çalışmalara destek verdi. Yanan araçlarda zaman zaman meydana gelen patlamalar, korku ve paniğe neden oldu.
Yoğun müdahale sonucu söndürülen yangında otoparkta tutulan 1'si kamyonet, 2'si minibüs ve 4'ü de otomobil olmak üzere toplam 7 araç zarar gördü. Çekme belgeli veya kazalı araçların park edildiği otoparkta çıkan yangında, maddi hasar oluşan araçlardan 5'inin çalışır vaziyette olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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