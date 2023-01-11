Otoyolda durdurulan araçtan 6 düzensiz göçmen çıktı | Video

Gaziantep-Şanlıurfa yolunda şüphe üzerine durdurulan bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri sınır dışı edilmek üzere ilgili birimler teslim edilirken organizatör olduğu belirlenen 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep-Şanlıurfa yolunda şüphe üzerine durdurulan bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri sınır dışı edilmek üzere ilgili birimler teslim edilirken organizatör olduğu belirlenen 1 şüpheli tutuklandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle düzensiz göçmen operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yurtdışından ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen organizatörü olduğu iddia edilen A.A. isimli şahıs gözaltına alındı. A.A. isimli organizatör ise yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.