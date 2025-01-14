Otoyolda hafriyat kamyonundan fırlayan lastik böyle ilerledi | Video 14.01.2025 | 12:13 İstanbul Havalimanı yolunda seyir halinde olan bir hafriyat kamyonundan fırlayan lastik araçların önünde kontrolsüzce ilerlemeye başladı. İlginç anları kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İstanbul Havalimanı yolu Tayakadın mevkiinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun lastiği süratle ilerlerken yerinden çıkarak yol üzerinde kontrolsüzce ilerlemeye başladı. Durumu fark eden diğer araç sürücüleri araçlarını yavaşlatarak o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde lastiğin yol boyunca ilerlediği ve bariyere çarptıktan sonra durduğu görüldü.