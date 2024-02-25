Otoyolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada | Video 25.02.2024 | 15:11 Arnavutköy’de Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde trafik olan yolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sultangazi - Arnavutköy yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir hafriyat kamyonu makas atarak ilerledi. Tehlike saçarak hem kendi canını hem diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye atan hafriyat kamyonu sürücüsü sinyal vermeden hızla şerit değiştirerek yola devam etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean görüntülendi. Görüntülerde trafiğe rağmen otoyolda hızla ilerleyen ve makas atan hafriyat kamyonu görülüyor.