Video Yaşam Otoyolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada | Video
Otoyolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada | Video

Otoyolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada | Video

25.02.2024 | 15:11

Arnavutköy’de Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde trafik olan yolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sultangazi - Arnavutköy yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir hafriyat kamyonu makas atarak ilerledi. Tehlike saçarak hem kendi canını hem diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye atan hafriyat kamyonu sürücüsü sinyal vermeden hızla şerit değiştirerek yola devam etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean görüntülendi. Görüntülerde trafiğe rağmen otoyolda hızla ilerleyen ve makas atan hafriyat kamyonu görülüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otoyolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada | Video 00:52
Otoyolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada | Video 25.02.2024 | 15:11
Eşini boğduktan sonra toprağa gömen şahıs: Saman balya ipini boğazına dolayıp, sıkmaya başladım | Video 00:30
Eşini boğduktan sonra toprağa gömen şahıs: "Saman balya ipini boğazına dolayıp, sıkmaya başladım" | Video 25.02.2024 | 12:26
Büyükçekmece’de drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücü yakalandı | Video 00:43
Büyükçekmece’de drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücü yakalandı | Video 25.02.2024 | 12:26
Esenyurt’ta bakkala giden 12 yaşındaki çocuğa yumruklu saldırı | Video 00:22
Esenyurt'ta bakkala giden 12 yaşındaki çocuğa yumruklu saldırı | Video 25.02.2024 | 13:12
Dur ihtarına uymayıp kaçan araç şehri birbirine kattı: Yakalanınca ağlamaya başladı | Video 06:40
Dur ihtarına uymayıp kaçan araç şehri birbirine kattı: Yakalanınca ağlamaya başladı | Video 25.02.2024 | 12:26
Kastamonu’da dehşet veren olay: 10 köpeği uyuşturup araziye attılar | Video 02:02
Kastamonu'da dehşet veren olay: 10 köpeği uyuşturup araziye attılar | Video 25.02.2024 | 12:26
Hırsızlık yapmak için açtıkları delik pes dedirtti | Video 02:40
Hırsızlık yapmak için açtıkları delik pes dedirtti | Video 25.02.2024 | 12:26
Dolmalık biberle uyuşturucu servisi polise takıldı | Video 01:09
Dolmalık biberle uyuşturucu servisi polise takıldı | Video 25.02.2024 | 12:26
KAFES-47 Operasyonlarında, 8 şüpheli yakalandı | Video 01:37
KAFES-47 Operasyonlarında, 8 şüpheli yakalandı | Video 25.02.2024 | 09:09
Kuşadası’nda 2 motosiklet kafa kafaya böyle çarpıştı | Video 01:53
Kuşadası'nda 2 motosiklet kafa kafaya böyle çarpıştı | Video 25.02.2024 | 08:25
Arkadaşının kafasını kesip sokağa atan şüpheliden kan donduran ifade | Video 03:13
Arkadaşının kafasını kesip sokağa atan şüpheliden kan donduran ifade | Video 25.02.2024 | 08:25
İzmir’de saklandığı bazanın içinde yakalanan katil yeğen tutuklandı | Video 00:42
İzmir'de saklandığı bazanın içinde yakalanan katil yeğen tutuklandı | Video 25.02.2024 | 08:25
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 29 gözaltı | Video 00:50
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 29 gözaltı | Video 24.02.2024 | 16:14
Ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki araçlara çarptı! O anlar kamerada | Video 03:43
Ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki araçlara çarptı! O anlar kamerada | Video 24.02.2024 | 15:47
Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı | Video 00:46
Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı | Video 24.02.2024 | 14:24
Bitlis’te silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 00:32
Bitlis’te silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 24.02.2024 | 13:50
Direksiyonu kitlendi, traktörüyle duvara girdi | Video 00:43
Direksiyonu kitlendi, traktörüyle duvara girdi | Video 24.02.2024 | 13:27
Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:55
Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 24.02.2024 | 12:38
Kağıthane’de polis ekiplerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı | Video 07:49
Kağıthane’de polis ekiplerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı | Video 24.02.2024 | 12:25
Küçükçekmece’de park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi! O anlar kamerada | Video 03:08
Küçükçekmece'de park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi! O anlar kamerada | Video 24.02.2024 | 12:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA