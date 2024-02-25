Otoyolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada | Video
Arnavutköy’de Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde trafik olan yolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi.
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