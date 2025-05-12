Otoyolda önce refüje sonra bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı | Video
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje sonra bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri, daha sonra yaralıları ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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