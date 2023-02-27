Otoyolda seyir halindeki otomobillerin tehlikeyi hiçe sayan kavgası kamerada | Video
ADANA'da otoyolda tartışan iki sürücüden birinin otomobiliyle seyir halindeyken manevra yaparak diğer aracı sıkıştırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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