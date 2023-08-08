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Otoyolda takla atan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı | Video

Otoyolda takla atan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı | Video

08.08.2023 | 11:25

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada baba ile oğlu yaralandı.

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Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Rüzgarlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Emrah Kızıltan (37) idaresindeki otomobil, Rüzgarlar köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan otomobil sonrasında takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Emrah Kızıltan ve oğlu Sait Doruk Kızıltan (7) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekiplerince yaralılar araçtan çıkarılarak şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle bölgede trafik çift şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince herhangi bir yanma olmaması için otomobilde bulunan gaz tüpü ve akü etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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