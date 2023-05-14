Oy kullanmaya giden aile kaza yaptı: 2 yaralı | Video 14.05.2023 | 12:11 Erzurum’da oy kullanmaya giden aile trafik kazası geçirdi. Kazada iki kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye İlçesine Ali Ravi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında eşiyle birlikte oy kullanmaya giden ticari araç ile kavşağa kontrolsüz giren otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada oy kullanmaya gittikleri öğrenilen iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri bölgede tedbir amaçlı olarak temizlik çalışması yaptı.