Video Yaşam Oy sandığının başında davetsiz kedi | Video
Oy sandığının başında davetsiz kedi | Video

Oy sandığının başında davetsiz kedi | Video

28.05.2023 | 14:44

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde vatandaşların oy kullandığı sandığın başına bu sefer kedi geçti. Davetsiz misafir kedi, görenleri güldürdü.

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Görevlilerin şaşkın bakışları arasında bir süre sandığın yanında duran kedi daha sonra masanın üstünden aşağı indi. Çevredeki vatandaşların bir süre sevdiği kedi okul binasından ayrıldı.

"KEDİ TRAFOYA DEĞİL SANDIĞA GELDİ"
Gümüşhacıköy Mehmet Paşa Ortaokulundaki o anları görüntüleyen bir vatandaş "Kedi trafoya değil sandığa geldi" diye yorum yaptı. Sandığın başındaki kedinin başını bir süre okşayan vatandaşlardan Serkan Karakuş, "Misafirimize özel ilgi gösterdik" dedi.

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