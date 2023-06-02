Oyalanır gibi yaparak, bakır kabloları çaldı | Video 02.06.2023 | 16:19 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hırsız, bakır kabloların yanında oturup oyalanır gibi yaparak, kabloları çaldı. O, anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarında bulunan bir elektrikçi dükkânında gece geç saatlerde meydana gelen olayda bir elektrikçi dükkânı önünde bulunan su kuyuları trafoları için kullanılan bakır kabloyu gözüne kestiren hırsız, kısa sürede kopardığı kabloyu çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde kabloların yanına yaklaşan bir kişi, kabloların yanında oturup oyalanır gibi yapıyor. O esnada da yanında getirdiği keskin aletle kabloyu kopardığı görülüyor. Daha sonra kopardığı kablo ile olay yerinden uzaklaşıyor.

80 BİN TL ZARAR VERDİ

Hırsızın 80 bin TL kendisine zarar verdiğini belirten işyeri sahibi Ali Örgün, ' Gece geç saatlere kadar da işyerindeydim, saat bir sıralarında gelen kablo siparişini işyerimin önüne bırakıp eve gittim. Benden sonra hırsız gelip kabloyu keskin aletle koparıp, bir bölümünü çalıyor. Bu kablo artık hiç işe yarayamaz. Bundan dolayı 80 bin TL zararım oldu. Polisin bir an önce bu hırsızı bulup gerekli cezayı vermesini istiyorum" dedi.

Polis görüntülerden eşkâlini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.