Video Yaşam Oynadığı tüfek ölümüne neden oldu | Video
Oynadığı tüfek ölümüne neden oldu | Video

Oynadığı tüfek ölümüne neden oldu | Video

31.10.2023 | 08:44

Adana’da 12 yaşındaki çocuk oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, saat 21.45 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesinde meydana geldi. İddiaa göre, Emir Koç (12), anne ve babası markete gidince evlerinin duvarında asılı olan av tüfeğini merak edip alıp oynamaya başladı. Tüfeğin bir anda ateş almasıyla Emir başından vuruldu. Eve gelen anne ve baba oğullarını kanlar içerisinde görürken durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğunu öldüğünü belirledi.
Polisin evdeki incelemelerinin ardından Emir'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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