Oyun oynarken üzerine demir askılık düştü: Kanca kafasına saplandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:13
Oyun oynarken üzerine demir askılık düştü: Kanca kafasına saplandı | Video 22.04.2021 | 16:41
01:18
Fabrikada feci ölüm! Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti | Video 22.04.2021 | 15:51
00:13
TEM’de seyir halindeki kamyonun lastiği bomba gibi patladı | Video 22.04.2021 | 15:46
00:52
01:04
Bursa'da dehşet anları! Yolda yatan köpeği ezerek böyle öldürdü... 22.04.2021 | 14:55
01:00
Kocaeli'de balyozla yıktığı duvarın altında kalan işçi yaralandı! 22.04.2021 | 13:49
03:27
Ordu'da ayaklarına ip dolanan güvercinin kurtarılma anı kamerada 22.04.2021 | 13:40
00:21
07:51
01:01
Son dakika! Thodex vurgununda şirket çalışanlarının ifadesi alınıyor | Video 22.04.2021 | 12:38
05:36
03:19
Akçaylak kuşu Van'da ilk kez görüntülendi | Video 22.04.2021 | 11:31
14:24
00:54
Husumetlisinin aracına saldırıp camlarını kırdı. O anlar kamerada | Video 22.04.2021 | 11:20
00:36
Konya'da alkollü eğlence mekanı baskınında skandal görüntülere ceza yağdı 22.04.2021 | 11:17
00:42
Bağcılar'da kahvehanelere korona virüs baskını | Video 22.04.2021 | 11:20
14:24
02:21
23 Nisan şarkıları! TRT Çoksesli Çocuk Korosu'dan özel 23 Nisan Şarkısı 22.04.2021 | 10:58
00:49
Yatak odasındaki bez gardırop “uyuşturucu serası” çıktı | Video 22.04.2021 | 10:46
04:45
Kağıthane’yi yakan “Neron Ümit” lakaplı kundakçı tutuklandı | Video 22.04.2021 | 10:46
Isparta’da evinin avlusunda oyun oynayan 7 yaşındaki kız çocuğunun üzerine demir askılık düştü. Askılığın kanca kısmı kafasına saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay saat 14.15 sıralarında Ayazmana Mahallesi 4477 sokakta meydana geldi. Azra S., evinin avlusunda kuzeniyle birlikte oyun oynadığı sırada demir askılık üzerine düştü. Düşme esnasında askılığın kanca kısmı küçük kızın kafasına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Azra S.'nin kafasına saplanan kancayı keserek çıkardı. Acılar içerisinde bağıran çocuğu sağlık ekipleri ve kızın ailesi sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Azra S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.