Video Yaşam Oyun yasağının kalkmasını kahvehanesinde zeybek oynayarak kutladı | Video

Oyun yasağının kalkmasını kahvehanesinde zeybek oynayarak kutladı | Video

Oyun yasağının kalkmasını kahvehanesinde zeybek oynayarak kutladı | Video
01.07.2021 | 15:46

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Muğla'da kahvehane işleten Ali Durna (55), normalleşme süreciyle birlikte oyun yasağının sona ermesini, iş yerinin önünde davul- zurna eşliğinde zeybek oynayarak kutladı.

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Muğla Menteşe'de kahvehane işletmecisi Ali Durna, iş yerinde oyun yasağının kaldırılmasını davul- zurna eşliğinde zeybek oynayarak kutladı. Durna, 1,5 yıl aradan sonra okey oynamak için kahvehaneye gelen müşterilere meşrubat ve kurabiye ikram etti. Eğlencede davul çalan 7 yaşındaki Sözbir Arslan ilgi gördü. Ali Durna, Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdik. Ramazan ayında yardım paketi gönderdiğimiz kişilerden biz yardım alır duruma geldik. 1,5 yıldır çektiğimiz çileyi bir Allah, bir de biz biliyoruz. 'Kahvehanelerde oyunlar serbest olursa, davul-zurna ile kutlayacağım diye kendime söz verdim. Mutluluk içerisinde kutlamamızı yaptık. Bu süre zarfında desteklerini esirmeyen dükkan sahibime teşekkür ediyorum dedi.

Müşterilerden Vedat Şenler ise, (66) okey oynadığı için mutluluk duyduğunu, şansının yanında olduğunu belirti. Bir diğeri müşteri Turgay Aslan ise, kahvehanecilerin ve müşterilerin bayram sevinci yaşadığını ifade etti. Küçük davulcu Sözbir Arslan, davul çalmayı dedesinden öğrendiğini söyledi.

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