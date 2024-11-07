Oyuncu köpek karda kayan vatandaşı korkuttu | Video 07.11.2024 | 10:44 Rize'nin Ayder Yaylası'nda etkili olan kar yağışını fırsata çevirmek isteyen gençlerin kaydığı sırada üzerlerine oyun oynamak için koşan köpek gençleri tedirgin etse de sonu eğlenceli bitti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yer yüzü cenneti olarak adlandırılan Ayder Yaylası'nı da beyaza bürüdü. Gelin tülü düşmüş gibi güzelleşen eşsiz doğayı görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerde keyifli vakit geçirme adına karın tadını doyasıya çıkardı. Festival alanında kendilerine oluşturdukları kayak pistinde poşetlerin üzerine oturarak kayan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Bu sırada kayan vatandaşları görerek oynamak isteyen bir çoban köpeği onların peşine koşmaya başladı. Çağatay Yıldız pisti tamamladığında yanına gelen köpek etrafında bir tur döndü ve kayan genci yakalayamadığı için bölgeden uzaklaştı. Bu sırada poşetle kayan bir diğer genç Mert Gerdan'ı fark ederek ona doğru koşmaya başladı. Gerdan daha pistin yarısına geldiği sırada ilk etapta tedirgin oldu ancak sonrasında köpeğin kendisi ile oynadığını fark etti. O anlar kameranın yanı sıra o sırada kendisini telefonla kaydeden Gerdan'ın görüntülerine de yansıdı. Böylelikle ortaya renkli görüntüler çıktı.

"GÜZEL BİR ANI OLDU"

Köpekten ilk etapta ısıracak diye düşündüğü için korktuğunu ancak onunda sonrasında oynadığını fark ettiğini dile getiren Mert Gerdan "Kayarken hiç beklemiyordum, köpek kovaladı. Güzel bir anı oldu bizim için. Valla başta bir korktum, ısıracak sandım ama oda eğleniyormuş. Güzel oldu bizim için. Gerçekten güzel bir anıydı. Ayder efsane bir yayla. Kar yağınca daha güzel oldu. Çok eğlendik. Güzel oldu bizim için. Buradan Balıkesir'deki çalıştığım yerde arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Çıkın gelin burada eğlenelim" şeklinde konuştu.