Video Yaşam Oyuncu Metin Akpınar’dan Türk halkına hakaret! "Bugün Türkiye cahil bir ülkedir" | Video
Oyuncu Metin Akpınar’dan Türk halkına hakaret!

Oyuncu Metin Akpınar’dan Türk halkına hakaret! "Bugün Türkiye cahil bir ülkedir" | Video

11.10.2022 | 16:18

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Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde bir söyleşiye katılan Metin Akpınar, cahil olarak nitelendirdiği AK Parti seçmenini eğitim seviyesi üzerinden hedef aldı. Akpınar'ın o sözleri tepki çekti.

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Antalya'da Altın Portakal Film Festivali'ne katılan oyuncu Metin Akpınar, sahnede yaptığı konuşma ile gündem oldu. Akpınar açıklamalarında, "Siz laiksinizdir, sekülersinizdir, pozitif bilimcisinizdir, Kemalistsinizdir ne mutlu bana... Ama bir de karşı tarafta kocaman yüzde 51 oy var. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir." dedi. Tepki çeken sözlerin ardından Metin Akpınar Twitter'da TT oldu.

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