Video Yaşam Oyuncu olmak isteyenleri dolandıran şebekeye operasyon: 6 şüpheli tutuklandı
Oyuncu olmak isteyenleri dolandıran şebekeye operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

Oyuncu olmak isteyenleri dolandıran şebekeye operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

22.10.2022 | 10:03

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kurdukları internet sitesi üzerinde oyuncu olmak isteyenleri dolandıran 6 şüpheli yakalandı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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