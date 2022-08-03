Öz annesi tarafından satıldı, boşandığı eşi 5 yıl şiddet uyguladı | Video

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Adana’da 16 yaşındayken öz annesi tarafından para karşılığı başka bir aileye satılan genç kadın, 10 yıl önce evlendiği ve bir süre önce boşandığı eşinden 5 yıl şiddet gördüğünü, boşanmasına rağmen hala ölüm tehdidi aldığını ve çocuklarını göremediğini öne sürdü.
Yaklaşık 5 yıldır sürekli şiddet gördüğünü ve aldatıldığını öne süren Kandiltaş, "Çocuklarımın benim yaşadıklarımı yaşamaması için bu zulmü çektim. Otomobilden atıldım, hastanede, evde, iş yerinde dayak yedim. İsmini söylediğim, 'Aşkım' diye seslenmediğim için bile dövüyordu. Eve geldiğinde suratımın asık olduğunu söyleyip şiddet uyguluyordu. Bu nedenle intihara bile kalkıştım. Artık tahammül edemez duruma geldim" diye konuştu.
Boşanmaya karar verdikten sonra eşinin ailesinden yardım istediğini belirten Kandiltaş, "Bana 'Ömür boyu tavana bakmak, yatağından bile kalkamamak istiyorsan boşanabilirsin' diyordu. Boşanma aşamasındayken bile ölümle tehdit ediyordu. Başta boşanmayı kabul etti ve çocuklarımın velayetini istedi. Ben de çocuklarımın bende kalmasını, istediği zaman da kendisine göstermeyi teklif ettim ve bu yönde protokol imzaladık. Daha sonra boşandık ve çocuklarımı götürüp, bir daha da göstermeyeceğini söyledi" dedi.
Boşanmalarına rağmen tehdit aldığını, artık özgür olmak istediğini ifade eden Kandiltaş, "Sürekli nerede olduğumu soruyor. Eve ya da iş yerine gittiğimde görüntülü aramayla kontrol ediyor. Dışarıda olduğumu söylediğimde evimin önünde beklediğini ve beni bir daha sokağa çıkarmayacağını söyleyerek tehdit ediyor. Ben artık rahat rahat evime gitmek, çalışmak ve çocuklarımı görmek istiyorum" diye konuştu.