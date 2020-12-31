Video Yaşam Öz kızına dehşeti yaşattı, torunlarının gözü önünde kızını bıçakladı | Video

Öz kızına dehşeti yaşattı, torunlarının gözü önünde kızını bıçakladı | Video

Öz kızına dehşeti yaşattı, torunlarının gözü önünde kızını bıçakladı | Video
31.12.2020 | 15:55

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Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen yaşlı adam, torunları evdeyken, öz kızını yüzünden bıçakladı. Şüpheli adam kaçmak isterken vatandaşlar ve polis olay yerinde adamı göz altına aldı.

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Olay, Battalgazi Mahallesi 316'ncı sokakta bir apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan baba, kızı Dilek D.(40)'yi evde 3 torunu varken tartıştı. Tartışmanın neticesinde adam kızı Dilek Y.'yi yüzünden bıçakladı. Sesler üzerine çevredeki vatandaşlar toplandı. Elinde bıçakla kaçmaya çalışırken, vatandaşlar tuttu. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri de şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ağır yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Kaçmaya çalışan adama müdahale eden bir vatandaş, " Şurada kayınpeder ve damadı gördüm. Kayınpederin elinde bıçak damadına saplamaya çalışıyordu. Biz ona müdahale ettik elinden bıçağı aldık ama içeride ne olduğundan bilgimiz yok. Sonradan duyduk kendi kızını bıçakladığını. O anda polisi ambulansı aradık. Kaçıyordu adam ben yakaladım geri getirdim adamı. Polise teslim ettik. 3 tane çocukları var. Kaç yıldır burada oturuyorlar. Herhangi bir şeylerini görmedik damadı da mükemmel bir insan. Kaç yıldır bakıyorlardı adama" dedi.

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