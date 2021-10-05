Öz oğlunu turşu kavanozu ile ağır yaraladı | Video

Malatya'da tartıştığı babası tarafından cam turşu kavanozu ile darp edilen genç ağır yaralandı.

Olay, Yeşilyurt İlçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hisarım Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki M.O. ile babası V.O. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Baba V.O. kavgada müştemilatta bulunan cam turşu kavanozu ile oğlu V.O.'yu karın bölgesinde yaraladı. Çok fazla kan kayıp eden M.O. ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.O.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayda baba V.O. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, ekipler olayın gerçekleştiği müştemilatta inceme yaptı.