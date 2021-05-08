Video Yaşam Özbek gencin katilini, tıraş ederken çektiği anların videosu ortaya çıktı

Özbek gencin katilini, tıraş ederken çektiği anların videosu ortaya çıktı

Özbek gencin katilini, tıraş ederken çektiği anların videosu ortaya çıktı
08.05.2021 | 13:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç flaş koronavirüs aşısı paylaşımı! Şifa olsun 00:25
Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç flaş koronavirüs aşısı paylaşımı! "Şifa olsun" 08.05.2021 | 15:11
Mersin'de korku dolu anlar! Alev topuna dönen TIR kullanılmaz hale geldi 01:04
Mersin'de korku dolu anlar! Alev topuna dönen TIR kullanılmaz hale geldi 08.05.2021 | 13:02
Özbek gencin katilini, tıraş ederken çektiği anların videosu ortaya çıktı 02:52
Özbek gencin katilini, tıraş ederken çektiği anların videosu ortaya çıktı 08.05.2021 | 13:02
Altını bebek beziyle bağlayıp evde oğlak bakıyorlar 08:10
Altını bebek beziyle bağlayıp evde oğlak bakıyorlar 08.05.2021 | 13:00
Peygamberimiz Kadir Gecesi ne yapardı, nasıl ibadet ederdi? Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua! 08:22
Peygamberimiz Kadir Gecesi ne yapardı, nasıl ibadet ederdi? Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua! 08.05.2021 | 13:35
Bahçesinde biriktirdiği 16 ton çöpün alınmasını gözleri dolarak izledi 05:03
Bahçesinde biriktirdiği 16 ton çöpün alınmasını gözleri dolarak izledi 08.05.2021 | 13:00
İstanbul'da fırınlara gidip kendini polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı 00:32
İstanbul'da fırınlara gidip kendini polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı 08.05.2021 | 11:10
SON DAKİKA: İstanbul Bayrampaşa'daki  'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı 04:27
SON DAKİKA: İstanbul Bayrampaşa'daki  'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı 08.05.2021 | 10:10
Kadir gecesi tebrik mesajları! En güzel Kadir gecesi mesajları... 8 Mayıs 2021 Cumartesi 01:48
Kadir gecesi tebrik mesajları! En güzel Kadir gecesi mesajları... (8 Mayıs 2021 Cumartesi) 08.05.2021 | 10:43
İstanbul Kağıthane'de market görevlisine çalışan ve arkadaşlarından feci dayak kamerada 04:24
İstanbul Kağıthane'de market görevlisine çalışan ve arkadaşlarından feci dayak kamerada 08.05.2021 | 10:29
İstanbul Esenyurt’ta aileler birbirine girdi! Bıçak çeken çocuğa feci dayak kamerada 00:50
İstanbul Esenyurt’ta aileler birbirine girdi! Bıçak çeken çocuğa feci dayak kamerada 08.05.2021 | 10:04
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın! 01:25
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın! 08.05.2021 | 10:07
Boş cips kutusundan yaklaşık 3 bin TL çıktı 02:13
Boş cips kutusundan yaklaşık 3 bin TL çıktı 08.05.2021 | 09:32
İzmir'de Jandarmadan duvar yıkımlı kumar baskını kamerada! 'Koçbaşı'yla duvardan böyle baskın yediler... 04:13
İzmir'de Jandarmadan duvar yıkımlı kumar baskını kamerada! 'Koçbaşı'yla duvardan böyle baskın yediler... 08.05.2021 | 09:32
Kırıkkale'de kumar baskınında ilginç saklanma yöntemine polisten tepki Hiç gözükmüyorsun 01:23
Kırıkkale'de kumar baskınında ilginç saklanma yöntemine polisten tepki "Hiç gözükmüyorsun" 08.05.2021 | 09:32
Zonguldak'ta kadınlardan fırına keserli saldırı 01:09
Zonguldak'ta kadınlardan fırına keserli saldırı 08.05.2021 | 09:32
KADİR SURESİ OKUNUŞU - Kadir Kadr Suresi Arapça Türkçe Oku, Dinle, Meali, Tefsiri ve Faziletleri 00:52
KADİR SURESİ OKUNUŞU - Kadir (Kadr) Suresi Arapça Türkçe Oku, Dinle, Meali, Tefsiri ve Faziletleri 08.05.2021 | 09:30
Kadir Gecesi nasıl ibadet etmeliyiz, neler yapmalıyız? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualar! 07:34
Kadir Gecesi nasıl ibadet etmeliyiz, neler yapmalıyız? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualar! 08.05.2021 | 09:03
Kadir Gecesi mesajları 8 Mayıs 2021 Cumartesi Kadir Gecesi en anlamlı sözler ve özel duaları | Video 01:48
Kadir Gecesi mesajları (8 Mayıs 2021 Cumartesi) Kadir Gecesi en anlamlı sözler ve özel duaları | Video 08.05.2021 | 09:03
Kadir Suresi dinle! Kadir Suresi 'nin Arapça tecvidli okunuşu ve Türkçe anlamı! | Video 00:52
Kadir Suresi dinle! Kadir Suresi 'nin Arapça (tecvidli) okunuşu ve Türkçe anlamı! | Video 08.05.2021 | 09:03

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından öldürüldüğü iddia edilen Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov'un cenazesinin ortada kaldığı, 19 Mayıs tarihine kadar alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına gömüleceği bildirildi. Özbek gencin olaydan bir süre önce ölümüne neden olan şüpheliyi tıraş ettiği anların videosu ortay çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz çarşamba gecesi Side Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen olayda, otelde infocu olarak çalışan Akhroljon Khalimov ile komşuları N. T. ve O.K. birlikte alkol aldıkları sırada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Khalimov, N.T., tarafından evinin yanında göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Akhroljon Khalimov, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Khalimov'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri N.T. ve O.K.'yi gözaltına aldı.


N.T. ve O.K., karakolda yapılan işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden N.T., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, O.K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Akhroljon Khalimov'un birlikte yaşadığı Endonezyalı arkadaşı Nı Nyoman Nik Somanadi'nin (36) özel bir hastanede 10 gün önce Ömer Ramazan adını verdikleri bir oğlu dünyaya geldi. Türkçe ve İngilizce bilmeyen Somanadi, Endonezya konsolosluğunu arayarak bilgi verdiğini ve konsolosluk görevlilerinin perşembe günü kendisini ziyarete geldiğini aktardı.


Pandemi nedeniyle Akhroljon Khalimov'un çalışamadığını ve ekonomik olarak zor durumda olduklarını söyleyen Somanadi, çok az ve zor konuştuğu Türkçesiyle, "Ben oğlum Ömer Ramazan'ı da alarak ülkeme döneceğim. Konsolosluk bürokratik işlemlerimi halledecek ama uçak bileti için yardıma ihtiyacım var" diye konuştu.


"Kimsesizler mezarlığına defnedilecek"
Akhroljon Khalimov'un annesinin çok uzun zamandır oğlunu görmediğini, İstanbul'da kaçak olarak yaşayan bir ablası olduğunu onunda hem Türkiye'de kaçak olarak bulunduğu hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cenazeyi almaya gelemeyeceğini söyleyen Somanadi, "Ablasıyla konuştum. Annesi oğlunu son bir defa görmek istiyormuş. Ama ekonomik olarak çok kötü durumdalar. Eğer Akhroljon Khalimov'un cenazesi Özbekistan'a gönderilemezse, 15 gün sonra burada kimsesizler mezarlığına gömülecek. Bir annenin son dileğinin yerine getirilmesi için yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.


"Katiliyle aynı karede"
Öte yandan öldürülen Akhroljon Khalimov ile N.T'nin çok yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Pandemi nedeniyle çalışamayan ikilinin sık sık bir araya geldiği öğrenildi. Akhroljon Khalimov, geçen ay saç tıraşı olan N.T'nin cep telefonuyla videosunu çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, evinin ortasında sandalyede oturan N.T'nin etrafında dolanan Akhroljon Khalimov'un 'Gerçek Amerikan tıraşı budur' dediği duyuluyor. Endonezyalı arkadaşı Nı Nyoman Nik Somanadi'de 12 gün önce doğan bebeği Ömer Ramazan'ı Akhroljon Khalimov'un kundaklarken videosunu çekerek sosyal medyada paylaştığı görüldü. Videoda, bebeğin altını değiştiren Akhroljon Khalimov'un ardından kundakladığı ve öptüğü görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA