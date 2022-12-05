Özel düzenek kurulan evlere operasyon: Uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:49
00:15
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 05.12.2022 | 11:35
01:18
Şanlıurfa'daki patlamada flaş gelişme! | Video 05.12.2022 | 10:25
11:33
05:19
00:50
00:21
11:33
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 05.12.2022 | 11:06
00:42
Diyarbakır’da tacizciye meydan dayağı | Video 05.12.2022 | 10:56
01:37
01:36
Fatih'te döverek öldürülen adamın katil zanlıları yakalandı | Video 05.12.2022 | 10:09
00:44
Kamyonetin çarptığı motosikletli metrelerce böyle savruldu | Video 05.12.2022 | 09:57
00:31
Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada | Video 05.12.2022 | 09:57
06:55
07:39
04:42
Hastanede çıkan yangın korkuttu: 8 hasta dumandan etkilendi | Video 05.12.2022 | 08:47
01:24
02:26
Esenler'de "şakalaşma" cinayeti! 17 yaşındaki genç öldü | Video 02.12.2022 | 14:24
02:13
Mersin polisi, yurt dışından özel ekipman getirerek evlerine kurdukları özel düzenekle uyuşturucu madde yetiştiren 2 şüpheliyi yakaladı.
Evlerde 63 kök Hint keneviri, 4 kilo 260 gram esrar, ışıklandırma, ısıtma, iklimlendirme sistemleri, özel düzenekler, gübre ve kimyasallar ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.N. tutuklandı, Y.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.