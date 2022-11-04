Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video

Sakarya'da özel halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan M.K. idaresindeki özel halk otobüsü ile karşı yönden gelen Hüsamettin Uygur yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hüsamettin Uygur ve otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Uygur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Özel halk otobüsündeki 5 yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin hastaneye kaldırıldı.Kaza sebebiyle bölgede oluşan trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.