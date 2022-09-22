Video Yaşam Özel halk otobüsü refüjü aşıp yoldan çıktı! Şoförün hayat kurtaran manevrası kameraya böyle yansıdı | Video
Özel halk otobüsü refüjü aşıp yoldan çıktı! Şoförün hayat kurtaran manevrası kameraya böyle yansıdı | Video

Özel halk otobüsü refüjü aşıp yoldan çıktı! Şoförün hayat kurtaran manevrası kameraya böyle yansıdı | Video

22.09.2022 | 14:56

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan özel halk otobüsü, refüjü aşıp tali yola geçti. Olası facia şoförün hayat kurtaran manevrası sayesinde önlendi. o anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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İnegöl-Alanyurt arasında yolcu taşıyan Hakim Özdemir(45) yönetimindeki özel halk otobüsü, Köprülü kavşak mevkiinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüj üzerinden tali yola geçti. Şoförün ani manevrası, otobüsün tali yolda seyir halinde olan kamyonete çarpmasını son anda önledi. Şoförün dikkati sayesinde ucuz atlatılan kaza, işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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