Özel hastanede asansöre binme kavgası kamerada | Video
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Esenyurt’ta özel bir hastanede asansöre binmek isteyen anne-kız ile o sırada asansöre binen bir adam arasında tartışma yaşandı. Asansördeki şahıs, anne ile kızına saldırırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt'ta bulunan bir özel hastanede yaşandı. İddiaya göre, aşı olmak için hastaneye giden Havva D. ile kızı yukarıya çıkmak için asansöre doğru yöneldi. Bu sırada asansörde bulunan ismi öğrenilemeyen bir şahıs, anne ile kızın asansöre binmesine izin vermedi. Bu tepki üzerine anne Havva D., "Siz inin o zaman biz binelim niye biz binemiyoruz" diye adama tepki gösterdi. Annenin tepkisi üzerine sinirlerine hakim olamayan adam, anne ile kızın üzerine yürüyerek saldırmaya başladı. Araya giren vatandaşlar ve güvenlik görevlileri olayın büyümesini önleyerek tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşanan arbede anları güvenlik kamerasına yansırken anne ile kız polis merkezine giderek şikayetçi oldu.