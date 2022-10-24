Video Yaşam Özel üniversite binasının yıkılma anları ortaya çıktı | Video
Özel üniversite binasının yıkılma anları ortaya çıktı | Video

Özel üniversite binasının yıkılma anları ortaya çıktı | Video

24.10.2022 | 09:33

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Küçükçekmece’de akşam saatlerinde bir inşaatın istinat duvarının çökmesiyle beraber yıkılan özel üniversite binasının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı.

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Küçükçekmece'de saat 23.30 sıralarında bir inşaatın istinat duvarının çatlaması sonucunda bir özel üniversite binasında kısmi çökme meydana gelmişti. Çökme nedeniyle çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi olay yerine sevk edilmişti. İnşaat alanında incelemeler devam ederken yıkılan binanın bilançosu gün ağrınca ortaya çıktı. 3 bloktan oluşan üniversite binasının 2 bloğunda çökmelerin meydana geldiği görüldü.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler inşaat alanında incelemerini sürdürürken çevredeki binalar tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Belediye ekiplerinin incelemeleri sonucunda çevrede bulunan binalarda inceleme yapan ekipler, 6 binada bulunan 128 daireyi ve bir öğrenci yurdunu tedbir amacıyla tahliye etti.

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