Özgürlük Filosu’ndaki Türk aktivist A Haber’e konuştu: “İki temel amaçla yol yürüyoruz”
Küresel Sumud Filosu’na katil ordusunun müdahalesine rağmen, uluslararası dayanışma çabaları hız kesmeden dalga dalga devam ediyor. Son olarak, Gazze’deki zulme bir nebze olsun merhem olabilmek adına insani yardım götürmek amacıyla Uluslararası Özgürlük Filosu da 11 gemiyle Akdeniz’de Gazze’ye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Öte yandan, Türk aktivist Emrah Atiş, filodaki Vicdan Gemisi’nden tüm dünyaya seslendi. “İki temel amaçla yol yürüyoruz”
