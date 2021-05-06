Video Yaşam Padişahların meyvesi görücüye çıktı, talepler karşılanamıyor | Video

Padişahların meyvesi görücüye çıktı, talepler karşılanamıyor | Video

Padişahların meyvesi görücüye çıktı, talepler karşılanamıyor | Video
06.05.2021 | 15:35

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yetişen, kokusu, aroması ve rengi ile diğer çilek türlerinden farklı olan Osmanlı Çileği, ilk ürününü verdi. Padişah sofralarının vazgeçilmez meyvelerinden olan Osmanlı Çileği az bulunması nedeniyle talepleri karşılayamıyor.

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Farklı rengi, aroması ve kokusu ile çilek türlerinin en lezzetlisi olan Osmanlı Çileği'nin pandemi ile birlikte ilgisi ve üretimi de artıyor. Yakın zamanda başvuru yapılan projede, Osmanlı Çileği coğrafi işaret olarak tescillenecek. Pazara inmeden bahçede satılan Osmanlı Çileği'nin kilogram fiyatının bu yıl 50-55 TL civarında olması bekleniyor.

Osmanlı Çileği ile ilgili bilgiler veren Osmanlı Çileği'ni Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya (59), taleplerin karşılanamadığını söyledi. Çetinkaya açıklamasında, "Osmanlı Çileği'nin diğer çeşitlerden ayıran en önemli özelliği yüksek aromatik özelliğe sahip olması. Osmanlı Çileğindeki tadı başka meyvelerde bulma şansınız yok. Bu da sadece Kdz. Ereğli iklimine uygun yapıyla ortaya çıkıyor. Biz bu süreci yıllardır korumaya çalışıyoruz. Bunun için yaptığımız hukuki çalışmalarımız da var. Bir tanesi geçtiğimiz yıllarda Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Osmanlı Çileği'nin çeşit olarak tescili sağlandı. Şimdilerde ise Osmanlı Çileği coğrafi işaret olarak tescillendirilecek, süreç sonuçlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde müjdesini Ereğli halkına aktaracağız." İfadelerini kullandı.

ÇETİNKAYA, "PANDEMİ SÜRECİNDE TOPRAKLA BAĞ GÜÇLENDİ"
1 yılı aşkın pandemi sürecinde Osmanlı Çileği'nin rekolte artışına da değinen Çetinkaya,
"Rekoltelerde elbette artış oldu. Ancak bu artışı çilek pazara inmeyince hissedemedik" dedi. Çetinkaya sözlerini şöyle sürdürdü:
"Osmanlı Çileği'nin gerileme ve yok olma noktası durduruldu, gelişmeye de başladı. Pandemi sürecinde her şey olumsuz etkilendi ancak pandeminin güzel bir tarafı insanlarımızın toprakla bağını daha da güçlendirme yönünde bir açılıma vesile oldu. Bir çok insanımızın ilgisi de arttı. Talebi karşılamamız mümkün değil hiçbir zaman. Bu üretim ile şehrimizin talebi karşılanamıyor. Osmanlı Çileği'ne talep her zaman çok. Bu sene de aynı talep artışı fazla miktarda var. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası ve Osmanlı Çileği'ni Yaygınlaştırma Derneği'miz olarak ortaklaşa bir proje başlattık. Bu projede, Osmanlı Çileği'nin gelişiminin lokomotifi konumunda şuanda. Gelişerek, hızla da büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde ülke yöneticilerinin, kralların, padişahların sofralarında bulunan bir meyve olarak anılmakta ve bu üne de sahip bir meyve Osmanlı Çileği. Dolayısıyla insanlarımız da bu nedenle çok merak ediyorlar, talebin artırılmasına da vesile oluyor."

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