Video Yaşam Paintball oynarken kalp krizi geçiren Mustafa, hastanede kurtarılamadı | Video
Paintball oynarken kalp krizi geçiren Mustafa, hastanede kurtarılamadı | Video

Paintball oynarken kalp krizi geçiren Mustafa, hastanede kurtarılamadı | Video

07.03.2023 | 15:58

Burdur'da paintball oynarken kalp krizi geçiren Mustafa Taha Soyat (20), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Burdur merkezdeki bir paintball alanında arkadaşları ile oynayan Mustafa Taha Soyat, dün saat 17.00 sıralarında fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Soyat'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yapılan müdahale ile yaşam döndürülen Soyat, dâhiliye yoğun bakım servisine yatırıldı. Burdur Devlet Hastanesi'nden gece geç saatlerde Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa Taha Soyat, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Almanya'da yaşadığı ve izinli olarak Türkiye'ye geldiği belirtilen Soyat'ın cenazesinin memleketi Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.

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