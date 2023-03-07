Paintball oynarken kalp krizi geçiren Mustafa, hastanede kurtarılamadı | Video
Burdur'da paintball oynarken kalp krizi geçiren Mustafa Taha Soyat (20), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
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