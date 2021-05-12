Paket paket uyuşturucuyla yakalandılar! 34 şüpheli gözaltında! | Video

İstanbul’da Narkotik Masası Polisleri ve Motosikletli Yunus Polisleri uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 13 kilo 337 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Esenyurt, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Güngören, Esenler, Bağcılar ve Üsküdar'da 23 farklı adrese Özel Harekat destekli eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 kilo 337 gram uyuşturucu madde, 221 uyuşturucu hap, 1'i kuru sıkı olmak üzere iki ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan 11 kilo 730 gram kimyasal madde ele geçirildi. 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.