Video Yaşam Paket paket uyuşturucuyla yakalandılar! 34 şüpheli gözaltında! | Video

Paket paket uyuşturucuyla yakalandılar! 34 şüpheli gözaltında! | Video

Paket paket uyuşturucuyla yakalandılar! 34 şüpheli gözaltında! | Video
12.05.2021 | 11:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Paket paket uyuşturucuyla yakalandılar! 34 şüpheli gözaltında! | Video 01:34
Paket paket uyuşturucuyla yakalandılar! 34 şüpheli gözaltında! | Video 12.05.2021 | 11:45
Samsun'da otomobilin yayaya çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 00:38
Samsun'da otomobilin yayaya çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 12.05.2021 | 10:29
Kadıköy'de takside çay içen müşteriden taksiciye tehdit: Sana gereken dersi verecekler | Video 01:22
Kadıköy'de takside çay içen müşteriden taksiciye tehdit: "Sana gereken dersi verecekler" | Video 12.05.2021 | 10:53
İstanbul'un göbeğinde şoke eden olay! Yardım etmek yerine telefonunu çaldı | Video 01:59
İstanbul'un göbeğinde şoke eden olay! Yardım etmek yerine telefonunu çaldı | Video 12.05.2021 | 10:24
İstanbul'da taksiden çıkan tekerlek karayolunda metrelerce yol aldı 01:04
İstanbul'da taksiden çıkan tekerlek karayolunda metrelerce yol aldı 12.05.2021 | 10:30
Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Mayıs 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da skandal olay! 15 yaşındaki hamile kız çocuğu için... 08:26
Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Mayıs 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da skandal olay! 15 yaşındaki hamile kız çocuğu için... 12.05.2021 | 10:21
Bisikletin çalınma anı kamerada | Video 01:16
Bisikletin çalınma anı kamerada | Video 12.05.2021 | 09:39
Eve giren hırsızlar 10 bin liralık ziynet eşyasını böyle çaldı | Video 01:05
Eve giren hırsızlar 10 bin liralık ziynet eşyasını böyle çaldı | Video 12.05.2021 | 09:46
Bursa'da aracın motoruna giren yavru kedi mahalleliyi seferber etti 01:46
Bursa'da aracın motoruna giren yavru kedi mahalleliyi seferber etti 12.05.2021 | 09:36
Van'da kaçak avlanan 530 kilo inci kefali ele geçirildi | Video 03:41
Van'da kaçak avlanan 530 kilo inci kefali ele geçirildi | Video 12.05.2021 | 09:32
Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın skandal küfürlü ses kayıtları ortaya çıktı! Seren Serengil'den flaş yorum 06:21
Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın skandal küfürlü ses kayıtları ortaya çıktı! Seren Serengil'den flaş yorum 12.05.2021 | 08:58
İstanbul TEM'de feci kaza! Bariyerlere saplanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 02:50
İstanbul TEM'de feci kaza! Bariyerlere saplanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 12.05.2021 | 08:35
Karaman Ermenek'te ahşap evde çıkan yangın, 3 eve daha sıçradı 02:53
Karaman Ermenek'te ahşap evde çıkan yangın, 3 eve daha sıçradı 12.05.2021 | 08:26
TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 1 ölü 03:18
TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 1 ölü 12.05.2021 | 08:13
Polis baskınına rağmen rahatlarını bozup, oyunu bırakmadılar | Video 00:10
Polis baskınına rağmen rahatlarını bozup, oyunu bırakmadılar | Video 12.05.2021 | 00:33
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’den 4 aylık bebeğiyle yeni paylaşım | Video 00:13
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’den 4 aylık bebeğiyle yeni paylaşım | Video 11.05.2021 | 20:05
Esra Erol'da son dakika şok itiraflar Ben doğuma girerken kocam sevgilisiyle... 16:50
Esra Erol'da son dakika şok itiraflar "Ben doğuma girerken kocam sevgilisiyle..." 11.05.2021 | 17:45
Çalıştıramadı, taşıyamayınca terk edip kaçtı! | Video 01:19
Çalıştıramadı, taşıyamayınca terk edip kaçtı! | Video 11.05.2021 | 17:32
Esra Erol 11 Mayıs 2021 Salı Tamamı Tek Parça atv izle! Ben doğuma girerken kocam sevgilisiyle... Esra Erol'da şok yüzleşme 16:50
Esra Erol 11 Mayıs 2021 Salı Tamamı Tek Parça atv izle! "Ben doğuma girerken kocam sevgilisiyle..." Esra Erol'da şok yüzleşme 11.05.2021 | 16:58
Hatay’da faciadan dönüldü... Kontrolden çıkan TIR akaryakıt istasyonuna böyle daldı 00:47
Hatay’da faciadan dönüldü... Kontrolden çıkan TIR akaryakıt istasyonuna böyle daldı 11.05.2021 | 16:18

İstanbul’da Narkotik Masası Polisleri ve Motosikletli Yunus Polisleri uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 13 kilo 337 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Esenyurt, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Güngören, Esenler, Bağcılar ve Üsküdar'da 23 farklı adrese Özel Harekat destekli eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 kilo 337 gram uyuşturucu madde, 221 uyuşturucu hap, 1'i kuru sıkı olmak üzere iki ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan 11 kilo 730 gram kimyasal madde ele geçirildi. 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA