Paket servisi yapan kuryeye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı | Video
Tekirdağ Çorlu’da elektrikli bisiklete çarparak kuryenin yaralanmasına neden olan araç sürücüsü olay yerinden firar etti.
Kaza sonrası yaralanan kurye Musa A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan sürücüsünün yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.
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