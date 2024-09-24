Paketleme tesisindeki yangın böyle görüntülendi | Video 24.09.2024 | 12:26 Adana'nın Kozan ilçesinde organize sanayi bölgesindeki narenciye ve tarım ürünleri paketleme tesisinde çıkan yangın itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne ait ekiplerin kara ile havadan müdahalesiyle söndürüldü. Yanan fabrika dron ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Toklucuoğlu Narenciye Paketleme Tesisinde sabah saatlerinde çıkan yangın, 3500 metrekare kapalı alan dahil toplam 4 bin metrekare alanı sardı. Yangın çıkar çıkmaz 60 işçi fabrikadan tahliye edildi. Yangının haber verilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, AKOM ve AFAD ekipleri olay yerine geldi. Ekipler yangına hem karadan hem de helikopterle havadan müdahale başlattı. Yapılan hızlı müdahalenin ardından yangın yaklaşık 1 saatlik bir müdahale sonucu söndürüldü. Yangında ekipleri soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Kozan Kaymakamı Bahhatin Alp Arslanköylü, OSB Müdürü Fatih Aydın, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek fabrika sahibi ile bir araya geldi. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı Fabrika sahibi Gökhan Toklucaoğlu'na geçmiş olsun temennisinde bulunarak kozan belediyesinin tüm imkanları ile yanında olduğunu kaydetti.

Yanan tesisin sahibi Gökhan Toklucuoğlu, yangının çıkış nedenin belirlenemediğini kaydederek can kaybı ve yaralanma olmamasıyla teselli bulduklarını söyledi.