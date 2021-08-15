Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için inşa edilen "Babur" denize indirildi | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Sac Kesim Töreni'ninde önemli açıklamalarda bulundu. Savunma sanayi alanında dışa bağımlılığın yüzde 80'den yüzde 20'ye indirildiğini belirten Erdoğan Pakistan'a teslim edilen gemi için de tebriklerini iletti. Afganistan'daki çatışmalar ve göç dalgası ile ilglii Pakistan'ın rolünün büyük olduğna değinen ve yeni işbirliği hedeflerini de açıklayan Erdoğan ayrıca afetlerde vefat eden görevliler ve vatandaşlar için taziyelerini sundu.