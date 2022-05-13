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OTOMATİK OYNAT
02:38
Pakistan’da aşırı sıcaktan bunalan filler banyo yaptı | Video 13.05.2022 | 17:45
02:54
Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı | Video 13.05.2022 | 17:03
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Isparta'da sürücü park halindeki araca vurup kaçtı! O anlar kamerada | Video 13.05.2022 | 16:46
01:00
Yakalanacağını anlayınca kendisini 10. kattan boşluğa bıraktı | Video 13.05.2022 | 15:04
00:33
Siirt’te bir araçta 6 kilogram eroin ele geçirildi | Video 13.05.2022 | 15:53
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Arnavutköy'de sokak ortasında görülen yılan korku dolu anlar yaşattı | Video 13.05.2022 | 15:13
02:48
Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı | Video 13.05.2022 | 15:11
06:03
Kastamonu’da iki ev ve samanlık alevlere teslim oldu | Video 13.05.2022 | 15:15
01:04
MSB, yeni doğan bebeğin imdadına yetişti | Video 13.05.2022 | 15:09
02:33
Pendik’te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı | Video 13.05.2022 | 14:38
05:11
500 metre uzunluğundaki gelin duvağını tarihi mekanlarda sergiledi | Video 13.05.2022 | 13:53
02:17
Bursa’da bir iş merkezinde yangın çıktı | Video 13.05.2022 | 13:57
00:44
SON DAKİKA! Bağcılar'da fabrikada yangını | Video 13.05.2022 | 13:53
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Aracı üzerlerine sürünce darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video 13.05.2022 | 13:36
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İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren koca tutuklandı | Video 13.05.2022 | 13:12
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Polis ekiplerinden kedi kurtarma operasyonu | Video 13.05.2022 | 13:04
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Ümraniye’de yanan evden böyle dumanlar yükseldi | Video 13.05.2022 | 13:05
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 13 Mayıs 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 13.05.2022 | 12:10
Pakistan’daki Karaçi Hayvanat Bahçesi’nde sıcaktan bunalan filler havuza girerek serinledi.