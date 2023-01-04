Video Yaşam Pakistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video
Pakistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video

Pakistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video

04.01.2023 | 21:56

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Pakistan'da hareket halindeki yolcu trenine binmeye çalışırken rayların altına sürüklenen bir kişi polis tarafından son anda kurtarıldı.

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