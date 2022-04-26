Video Yaşam Pakistan’daki bombalı saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı | Video
Pakistan’daki bombalı saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı | Video

Pakistan’daki bombalı saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı | Video

26.04.2022 | 18:07

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Pakistan’ın Karaçi kentinde üniversite kampüsünün girişinde düzenlenen bombalı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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