Video Yaşam Pakistan'ın ilk yardım gemisi Mersin'e geldi | Video
Pakistan'ın ilk yardım gemisi Mersin'e geldi | Video

Pakistan'ın ilk yardım gemisi Mersin'e geldi | Video

20.03.2023 | 12:52

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’deki afetzedeler için bin ton yardım taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne ait ilk gemi, Mersin Limanına geldi. Gemi Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid tarafından karşılanırken, dostluk mesajları verildi.

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6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ilde büyük yıkımlara neden olurken, binlerce insan hayatını kaybetti. Deprem felaketinin ardından dünyanın birçok ülkesinden yardımlar geldi. İlk günden itibaren özellikle hava yoluyla birçok yardım gönderen Pakistan'da, deniz yoluyla da ilk yardımını Türkiye'ye gönderdi. 28 Şubat'ta Karaçi'den yola çıkan Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait 'PNS Nasr' isimli yardım gemisi, bugün Mersin Limanı'na ulaştı. İçinde çadır, battaniye ve çeşitli destek malzemelerini taşıyan gemiyi, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid karşıladı. Burada konuşan Büyükelçi Yousaf Junaid, geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi. Junaid, Türkiye'de büyük depremlerin yaşandığını belirterek, her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

"PAKİSTAN HALKINI HEP ÜLKE OLARAK YANIMIZDA HİSSETTİK, HİSSETMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Vali Ali Hamza Pehlivan ise Türkiye ve Pakistan'ın geçmişten bugüne kadar çok yakın iletişim ve ilişki içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl Türkiye ile Pakistan diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümünü kutlamıştı. Bunun elbette öncesi de var. Kurtuluş Savaşı yıllarında o bölgede yaşayan kardeşlerimiz bizim o zorlu günlerimizde yardım elini uzatmış, destek olmuşlardı. Sonrasında yaşadığımız süreçlerde yine Pakistan halkını hep ülke olarak yanımızda hissettik, hissetmeye devam ediyoruz. Elbette bizde Türkiye olarak devletimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarıyla Pakistan'da ne zaman bir sıkıntı olsa her zaman yanlarında olma gayreti içerisindeyiz. Nitekim geçtiğimiz yıl yaşayan sel felaketinde de gene imkanlar ölçüsünde orada yardıma koşmuştu. Mersin olarak da buradan vatandaşlarımızla birlikte bu sürece katkı sağlamaya çalışmıştık" diye konuştu.

"PAKİSTAN GİBİ KARDEŞ, DOST ÜLKELERDEN GELEN YARDIMLAR BİZLERİ ÇOK MEMNUN ETTİ"
Pakistan ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin yanında kardeşlik ilişkilerinin olduğunun altını çizen Pehlivan, "Her geçen günde bu kardeşlik ilişkilerimiz derinleşiyor ve daha da gelişiyor. Bugün bir örneğini burada yaşıyoruz. Malumunuz 6 Şubat tarihinde çok büyük depremler yaşadık. Bu depremler maalesef 11 ilimizde çok büyük zararlara yol açtı, acılar çektik. Şimdi ise bu acılarımızı, yaralarımızı sarma sürecindeyiz. Bu süreçten milyonlarca insanımız etkilendi. Bölgeye en yakın illerimizden biri olan Mersin ilimizde hem depremzede vatandaşlarımıza ev sahipliği yapmak hem de bölgeye yardım, destek vermek için elinden geleni yaptı. Ülkemiz devletiyle, milletiyle, 85 milyon insanıyla kenetlendi ve depremin yaralarını hep birlikte sarma gayreti içerisine girdi. Ülke olarak biz afetin yaralarını sararken, işte Pakistan gibi kardeş, dost ülkelerden gelen yardımlarda bizleri çok memnun etti. Pakistan halkına, devletine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"EN KISA SÜREDE İNŞALLAH YARALARIMIZI SARACAĞIZ"
Türk milletinin kardeşliği, dostluğu, paylaşmayı çok önemsediğine dikkat çeken Pehlivan, "Bu dayanışmanın özellikle de dar günlerde, zor zamanlarda, acıların yaşandığı günlerde unutulmaz olduğunu biliyoruz. İnsanların zor günlerinde yanlarında olduğunuzda asla unutulmaz olur. Bizde Pakistan halkının, devletinin geçmişte olduğu gibi bugünde bu zorlu süreçlerde yanımızda olmalarını unutmayacağız. Hep iyilikle, güzellikle yad edeceğiz. Ülke ve millet olarak bu depremin yaralarını sarma gayretimiz devam edecek. En kısa sürede de inşallah yaralarımızı saracağız ve depremi hisseden vatandaşlarımızın daha sağlam binalarda, yine sosyal donatılarla oluşacak şehirlerde yaşamlarına devam etmelerine hep birlikte vesile olacağız. Bu geminin buraya gelmesine katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gemiden yardım malzemeleri tırlara yüklenmeye başlandı. 2 gün boyunca Mersin Limanında kalacak olan gemiden indirilen malzemeler, depremden etkilenen illere gönderilecek.

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