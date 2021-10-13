Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Otobanda feci kaza! Motokuryenin bacağı kırıldı | Video 13.10.2021 | 15:55
01:23
İflas eden fabrikaya kripto para tesisi kurmuş | Video 13.10.2021 | 15:40
02:41
04:30
Ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası kamerada 13.10.2021 | 15:37
03:40
Evinde 55 kilogram bonzai bulunan “Çaki” lakaplı zehir taciri yakalandı 13.10.2021 | 15:23
02:53
Patlamayla uyandı, altın ve paraların bulunduğu aracının kül olduğunu gördü 13.10.2021 | 15:05
00:34
JASAT, cinayetten aranan 2 kişiyi yakaladı | Video 13.10.2021 | 15:00
01:15
00:58
04:50
03:33
01:22
Pakistanlı Mustafa'dan FOX TV ve Fulya Öztürk hakkında şikayet 13.10.2021 | 14:44
00:50
Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada | Video 13.10.2021 | 14:16
01:19
Peru'da bıçak bağlanan drone ile güvercin kurtarma operasyonu 13.10.2021 | 14:13
03:05
Bisiklet gelin arabası oldu, konvoya bisikletleriyle eşlik ettiler 13.10.2021 | 13:50
01:20
Kocaeli Emniyeti 107 kg eroin ele geçirdi | Video 13.10.2021 | 14:03
05:03
İstanbul’da taksicilere ceza yağdı 13.10.2021 | 13:49
02:17
Esenler'de çocuklarını camdan atarak kurtaran kadının kardeşi konuştu 13.10.2021 | 13:51
05:07
AVM önünde taksicilere "turist" tepkisi | Video 13.10.2021 | 13:35
Fox TV'de skandallarla gündeme gelen "Fulya ile Umudun Olsun" programıyla ilgili bir şikayet de Pakistanlı Mustafa Ghanam'dan geldi. 4 bölüm boyunca özel hayatına yönelik asılsız suçlamalarla hakaret ve iftiraya maruz kaldığını öne süren Ghanam, Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Ghanam'ın avukatları, Fox TV ve sunucu Fulya Öztürk hakkında savcılığa ve RTÜK'e de şikayette bulunmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı.