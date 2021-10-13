Video Yaşam Pakistanlı Mustafa'dan FOX TV ve Fulya Öztürk hakkında şikayet
Pakistanlı Mustafa'dan FOX TV ve Fulya Öztürk hakkında şikayet

Pakistanlı Mustafa'dan FOX TV ve Fulya Öztürk hakkında şikayet

13.10.2021 | 14:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otobanda feci kaza! Motokuryenin bacağı kırıldı | Video 00:37
Otobanda feci kaza! Motokuryenin bacağı kırıldı | Video 13.10.2021 | 15:55
İflas eden fabrikaya kripto para tesisi kurmuş | Video 01:23
İflas eden fabrikaya kripto para tesisi kurmuş | Video 13.10.2021 | 15:40
Faciadan dönülen kaza kamerada...Çöp konteynerinin arkasına sığındı, ölümden döndü 02:41
Faciadan dönülen kaza kamerada...Çöp konteynerinin arkasına sığındı, ölümden döndü 13.10.2021 | 15:36
Ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası kamerada 04:30
Ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası kamerada 13.10.2021 | 15:37
Evinde 55 kilogram bonzai bulunan “Çaki” lakaplı zehir taciri yakalandı 03:40
Evinde 55 kilogram bonzai bulunan “Çaki” lakaplı zehir taciri yakalandı 13.10.2021 | 15:23
Patlamayla uyandı, altın ve paraların bulunduğu aracının kül olduğunu gördü 02:53
Patlamayla uyandı, altın ve paraların bulunduğu aracının kül olduğunu gördü 13.10.2021 | 15:05
JASAT, cinayetten aranan 2 kişiyi yakaladı | Video 00:34
JASAT, cinayetten aranan 2 kişiyi yakaladı | Video 13.10.2021 | 15:00
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü: 2’si ağır 4 yaralı 01:15
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü: 2'si ağır 4 yaralı 13.10.2021 | 14:55
Kayınpederi tarafından vahşice katledilen genç kadının son paylaşımı yürek burktu | Video 00:58
Kayınpederi tarafından vahşice katledilen genç kadının son paylaşımı yürek burktu | Video 13.10.2021 | 14:58
Isparta’da emeklilikten sonra ’Ceviz uzmanı’ olan üreticiden yüksek verim tavsiyeleri 04:50
Isparta'da emeklilikten sonra 'Ceviz uzmanı' olan üreticiden yüksek verim tavsiyeleri 13.10.2021 | 12:05
Antalya’da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 3 farklı noktadan müdahale ediliyor | Video 03:33
Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 3 farklı noktadan müdahale ediliyor | Video 13.10.2021 | 14:05
Pakistanlı Mustafa’dan FOX TV ve Fulya Öztürk hakkında şikayet 01:22
Pakistanlı Mustafa'dan FOX TV ve Fulya Öztürk hakkında şikayet 13.10.2021 | 14:44
Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada | Video 00:50
Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada | Video 13.10.2021 | 14:16
Peru’da bıçak bağlanan drone ile güvercin kurtarma operasyonu 01:19
Peru'da bıçak bağlanan drone ile güvercin kurtarma operasyonu 13.10.2021 | 14:13
Bisiklet gelin arabası oldu, konvoya bisikletleriyle eşlik ettiler 03:05
Bisiklet gelin arabası oldu, konvoya bisikletleriyle eşlik ettiler 13.10.2021 | 13:50
Kocaeli Emniyeti 107 kg eroin ele geçirdi | Video 01:20
Kocaeli Emniyeti 107 kg eroin ele geçirdi | Video 13.10.2021 | 14:03
İstanbul’da taksicilere ceza yağdı 05:03
İstanbul’da taksicilere ceza yağdı 13.10.2021 | 13:49
Esenler’de çocuklarını camdan atarak kurtaran kadının kardeşi konuştu 02:17
Esenler'de çocuklarını camdan atarak kurtaran kadının kardeşi konuştu 13.10.2021 | 13:51
AVM önünde taksicilere turist tepkisi | Video 05:07
AVM önünde taksicilere "turist" tepkisi | Video 13.10.2021 | 13:35
Sultangazi’de dehşet anları! 4 kişi bina önünde silahlı saldırıya uğradı | Video 05:02
Sultangazi'de dehşet anları! 4 kişi bina önünde silahlı saldırıya uğradı | Video 13.10.2021 | 13:35

Fox TV'de skandallarla gündeme gelen "Fulya ile Umudun Olsun" programıyla ilgili bir şikayet de Pakistanlı Mustafa Ghanam'dan geldi. 4 bölüm boyunca özel hayatına yönelik asılsız suçlamalarla hakaret ve iftiraya maruz kaldığını öne süren Ghanam, Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Ghanam'ın avukatları, Fox TV ve sunucu Fulya Öztürk hakkında savcılığa ve RTÜK'e de şikayette bulunmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA