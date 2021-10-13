Pakistanlı Mustafa'dan FOX TV ve Fulya Öztürk hakkında şikayet

Fox TV'de skandallarla gündeme gelen "Fulya ile Umudun Olsun" programıyla ilgili bir şikayet de Pakistanlı Mustafa Ghanam'dan geldi. 4 bölüm boyunca özel hayatına yönelik asılsız suçlamalarla hakaret ve iftiraya maruz kaldığını öne süren Ghanam, Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Ghanam'ın avukatları, Fox TV ve sunucu Fulya Öztürk hakkında savcılığa ve RTÜK'e de şikayette bulunmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı.